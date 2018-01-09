Кустурица обвинил Запад в проведении политики геноцида в отношении сербов

Западные силы проводят в отношении сербского народа политику геноцида на протяжении последних 700 лет, заявил режиссер Эмир Кустурица, выступая на церемонии вручения государственных наград Республики Сербской (РС) в Баня-Луке.

«С момента появления Наполеона и Австро-Венгрии мы страдаем от попыток разделить нас с нашим славянским братом. Поэтому чрезвычайно важно сохранить нашу идею свободы через сохранение языка, сохранение нашей церкви и особенно Республики Сербской», — заявил Кустурица, которого цитирует ТАСС.

Во вторник, 9 января, РС отмечает 26-летие с момента своего образования.

Летом 2017 года информация о знаменитом сербском режиссере и музыканте Эмире Кустурице была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец».