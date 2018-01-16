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Сербская делегация прервала диалог с Косово из-за смерти Ивановича

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Фото: TASS/AP/Darko Vojinovic
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В связи с новостью об убийстве в Косове сербского политика Оливера Ивановича сербская делегация прервала технический диалог с Приштиной в Брюсселе. Как заявил глава Канцелярии по Косову и Метохии при кабинете министров Марко Джурич, убийство Ивановича расценивается как террористический акт. «В связи с убийством Оливера Ивановича прекращаем переговоры и немедленно возвращаемся в Белград», — приводят заявление Джурича европейские СМИ.

Оливер Иванович — один из лидеров косовских сербов. С января 2014 года Иванович вместе с еще четырьмя сербами находился в тюрьме по обвинению в военных преступлениях в отношении албанского гражданского населения в Косове и Метохии в 1999 и 2000 годах.

До настоящего времени он находился под домашним арестом, однако сегодня неизвестный выпустил в политика четыре пули. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что Сербия предложила России стать посредником в переговорах с Приштиной в случае расширения формата посредников диалога.

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