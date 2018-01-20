Постпред РФ при ОБСЕ назвал цели убийц сербского политика Ивановича

Цель убийства политика Оливера Ивановича — запугать сербского население, проживающее на севере Косово. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Дипломат подчеркнул, что Россия солидарна с сербскими властями и считает убийство Ивановича террористическим актом.

«С сожалением констатируем, что произошедшее подтверждает неоднократно высказываемые нами предупреждения о несостоятельности косовского квазигосударства, хрупкости ситуации в крае, царящем в нем беззаконии», — приводит «Интерфакс» слова Лукашевича.

Он указал, что в Косово регулярно оскверняют православные храмы, нападают на сербов и уничтожают их имущество.

Как писал портал iz.ru, лидер косовских сербов Оливер Иванович был убит утром во вторник, 16 января. Неизвестные расстреляли политика у входа в офис его партии. В настоящий момент полиция Косово ведет расследование, за информацию об убийцах назначена награда.