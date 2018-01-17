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Косово исключило участие Сербии в расследовании убийства Ивановича

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Фото: Global Look Press/Vedat Xhymshiti
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Участие Белграда в расследовании убийства одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича неприемлемо, заявил министр юстиции самопровозглашенной республики Косово Абелард Тахири.

Сербское правительство, в свою очередь, намерено добиваться участия в следственных мероприятиях.

Глава канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Марко Джурич отметил, что диалог с Приштиной при посредничестве Евросоюза продолжится только после того, как Белград «получит ответы по убийству».

Между тем власти Косово утверждают, что пока не получали никакого запроса.

«До сих пор косовские органы не получали каких-либо запросов ни от сербского правительства, ни от кого-либо еще в связи с участием в расследовании», — заявил глава минюста Косово Абелард Тахири приштинской газете Express.

По его словам, они не намерены привлекать к этому делу следователей из Сербии.

При этом глава косовского правительства Рамуш Харадинай не исключил, что в случае необходимости он готов обратиться за помощью в ФБР.

Расследованием убийства Ивановича займется также специальная группа, которая была сформирована в Приштине.

Несмотря на существующие разногласия сторон, президент Сербии Александр Вучич намерен 20–21 января посетить Косово и Метохию, чтобы поддержать живущих в самопровозглашенной республике сербов, передает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был расстрелян у входа в офис его партии 16 января. Власти Сербии расценили убийство политика как террористический акт. Полиция Косово назначила награду в €10 тыс. за информацию об убийцах политика.

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