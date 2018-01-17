Власти Косово исключили причастность Сербии к убийству Оливера Ивановича

Власти самопровозглашенной республики Косово исключили версию о причастности Сербии к убийству лидера сербской партии «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича. Об этом министр юстиции Косово Абелард Тахири сообщил приштинской газете Express.

«До сих пор косовские органы власти не получали каких-либо запросов ни от сербского правительства, ни от кого-либо еще в связи с участием в расследовании убийства Оливера Ивановича», — приводит слова Тахири «РИА Новости».

По словам министра, власти Косово будут приветствовать любую информацию от косовских граждан, которая может способствовать раскрытию преступления, однако участие Белграда в расследовании неприемлемо. Тахири подчеркнул, что расследование убийства Ивановича является делом институтов Косово.

Напомним, Оливер Иванович был убит утром во вторник, 16 января. Покушение на Ивановича было совершено возле здания его партии. Политик получил не менее пяти огнестрельных ранений и скончался на месте.

Президент Сербии Александр Вучич назвал убийство Ивановича террористическим актом.