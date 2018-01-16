Полиция Косово назначила награду за информацию об убийцах Ивановича

Полиция самопровозглашенной республики Косово назначила награду в €10 тыс. за информацию об убийцах сербского политика Оливера Ивановича.

Правоохранители готовы выплатить такую сумму тем, кто предоставит информацию, способную помочь установить местонахождение преступника, передает «РИА Новости».

Агентство также сообщает, что, по данным врачей, Иванович умер после получения шести огнестрельных ранений. Пули были выпущены из пистолета югославского производства.

Как сообщал портал iz.ru, президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что рассматривает убийство Ивановича как террористический акт.

Иванович был одним из лидеров косовских сербов. В 2014 году в Косово он обвинялся в военных преступлениях в отношении гражданского населения.

В 2016 году политика приговорили к девяти годам лишения свободы, однако в феврале 2017 года решение суда было аннулировано.