Президент Сербии призвал сербов не уезжать из Косово

Президент Сербии Александар Вучич призвал сербов в Косово не покидать регион.

«Мое послание сербам Косово и Метохии заключается в том, что они должны преодолеть трудности и остаться в своих домах здесь», — заявил он во время своего визита в Косово.

Он пообещал помощь Белграда остающимся в регионе сербам. «Мы не можем позволить оставить земли, где мы жили всегда», — цитирует политика ТАСС.

На территории Косово около 30 лет продолжается тлеющий конфликт между коренным населением сербской национальности и пришедшими в регион этническими албанцами за право контроля над территорией.

По конституции Сербии Косово входит в состав страны, но фактически Белград территорию не контролирует. В регионе создана отдельная Республика Косово, которая в 2008 году в одностороннем порядке заявила о своей независимости. Самопровозглашенное государство признали 110 стран из 193 государств-членов ООН. Для утверждения статуса независимого Косово нужно не менее 129 голосов «за».

Напомним, 16 января на территории Косово у штаб-квартиры сербской партии «Свобода, демократия, правда» расстрелян ее лидер Оливер Иванович. Его семья после случившегося покинула Косово. Президент Сербии назвал убийство террористическим актом.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Сербия предложила России стать посредником в переговорах с Приштиной в случае расширения формата посредников диалога.