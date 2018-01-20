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Президент Сербии возложил цветы к месту убийства политика в Косово

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Фото: РИА Новости/Сергей Ким
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Президент Сербии Александр Вучич возложил цветы к месту убийства одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича в городе Косовска-Митровица. Об этом сообщил корреспондент с места событий.

По его словам, глава государства присоединил к принесенным ранее жителями города к импровизированному мемориалу около офиса партии «Свобода, демократия, правда» цветам свой букет из красных гербер и белокрыльника. 

Вучич после возложения цветов почтил память Ивановича минутой молчания, передает ТАСС. Как отмечает агентство, после церемонии Вучич отправился в местный университет на встречу с жителями Косово. 

Как сообщал портал iz.ru, Иванович был убит утром во вторник, 16 января, возле здания возглавляемой им партии. Политик получил не менее пяти огнестрельных ранений и скончался на месте.

Иванович был одним из лидеров косовских сербов. В 2014 году в Косово он обвинялся в военных преступлениях в отношении гражданского населения. 

В 2016 году политика приговорили к девяти годам лишения свободы, однако в феврале 2017 года решение суда было аннулировано.

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