В Косово задержали вооруженных албанцев перед визитом Вучича

В Косово была обезврежена группа вооруженных албанцев за день до визита президента Сербии Александра Вучича.

Албанцы были задержаны в одном из кафе села Ливадже, граничащего с Лапле-Село, которое в субботу должен был посетить сербский президент, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Косовоалбанские полицейские изъяли у задержанных два пистолета, два ножа, боеприпасы и металлические дубинки. Связан ли инцидент с визитом Вучича, не уточняется. Тем не менее в регионе были усилены меры безопасности.

Как писал портал iz.ru, 16 января в Косово был убит известный сербский политик Оливер Иванович. Власти Сербии заявили, что убийство является террористическим актом. Аналогичной позиции придерживается и Москва.