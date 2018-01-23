Большинство участников опроса в Сербии высказались за вступление в ЕС

Число сторонников вхождения Сербии в Евросоюз среди граждан республики впервые превысило отметку в 50%, свидетельствуют результаты опроса министерства евроинтеграции страны.

О готовности проголосовать за вступление республики в ЕС, если бы референдум прошел завтра, заявили 52% опрошенных. Отрицательно к этой инициативе относятся 24% граждан страны. Еще 12% затруднились ответить на вопрос, и столько же респондентов не намерены принимать участие в голосовании, пишет ТАСС.

Раннее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не сможет войти в состав Евросоюза, пока не будет решен вопрос границ с непризнанной Республикой Косово.