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Цоя, Высоцкого и Булгакова в Киеве назвали «щупальцами русского мира»

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Фото: РИА Новости/Галина Кмит
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Писателя Михаила Булгакова, актера и поэта Владимира Высоцкого и лидера группы «Кино» Виктора Цоя директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович назвал опасным для Украины напоминанием о «едином культурном пространстве».

В Facebook Вятрович указал, что, по его мнению, «не все щупальца «русского мира» отвратительны и очевидны». В список «инструментов Кремля» попали фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» и праздник 8 марта.

«Ирония судьбы», Восьмое марта, Булгаковы, Пугачевы и даже Высоцкие и Цои в руках Кремля — эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и средства его воспроизведения», — заявил директор украинского Института национальной памяти.

Минувшей осенью власти Украины отменили 8 марта в стране в качестве международного женского дня, вместо него украинки будут праздновать День борьбы за права женщин.

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