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Реестр добропорядочных переработчиков молока создадут за два месяца

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Реестр добропорядочных переработчиков молока сформируют в 2018 году. Об этом сообщил первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов.

«Мы точно в течение года создадим реестр добропорядочных переработчиков молока. А это значит, что мы точно будем знать, сколько мы производим цельномолочной продукции, сколько у нас нужно для нужд других подотраслей и так далее», — цитирует Хатуова агентство ТАСС.

Первый замминистра уточнил, что реестр планируют создать в ближайшие два месяца. Главным критерием будет «работа на российском сырье» — таким образом, будет сужен круг тех, кто фальсифицирует продукцию.

Ранее 11 марта глава ведомства Александр Ткачев сообщил о возможном экспорте мяса, рыбы и молока в Турцию.

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