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МИД исключил наличие «молочной войны» с Белоруссией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В ходе брифинга официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что между Россией и Белоруссией не наблюдается «военных действий» по молоку и молочной продукции.

Так дипломат прокомментировала заданный ей ранее вопрос. Напомним, что Россельхознадзор перенес введение ограничений на импорт белорусских молочных продуктов в РФ на 15 марта, изначально запрет должен был вступить в силу 28 февраля.

«Я не обнаружила никаких «военных действий» между Россией и Белоруссией по молоку и молочной продукции», — приводит слова Захаровой «Федеральное агентство новостей». Представитель МИД РФ отметила, что взаимные поставки продовольственных товаров между Москвой и Минском — важнейшая статья торговли.

2 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение о запрете поставок молока в Россию наглым политическим инструментом и заявил, что примет меры в ответ на вводимые Россией ограничения.

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