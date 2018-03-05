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Россельхознадзор снова отложил введение запрета на ввоз молока из Белоруссии

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Россельхознадзор перенес введение ограничений на импрот белорусских молочных продуктов в РФ на 15 марта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Изначально запрет должен был вступить в силу 28 февраля, однако «по техническим причинам» его перенесли на 6 марта.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации с территории Республики Беларусь вводятся с 15 марта 2018 года», –– говорится в сообщении.

Запрет связан с «продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции», нарушающей нормы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ограничения коснутся молока, пастеризованных, стерилизованных, концентрированных, сухих, консервированных и сгущенных сливок, концентрированной и сухой сыворотки и концентрата сывороточного и молочного белка.

Как сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич, делегация Минсельхозпрода республики продолжает переговоры в Москве по решению данной ситуации.

«В понедельник белорусская делегация продолжает диалог с российскими коллегами для того, чтобы найти решение по вопросу ввоза из республики молочной продукции, мы рассчитываем урегулировать возникшие проблемы», –– цитирует его ТАСС.

2 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал ЕАЭС и назвал решение о запрете поставок молока в Россию наглым политическим инструментом.

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