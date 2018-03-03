Россельхознадзор рассмотрит запрет на ввоз сухого молока из Киргизии

Россельхознадзор 5 марта может принять решение о запрете ввоза в Россию сухого молока из Киргизии, заявила представитель ведомства Юлия Мелано.

«Учитывая неоднократные попытки ввоза молочной продукции из Киргизии в Россию с нарушением российского законодательства, Россельхознадзором в понедельник, 5 марта, будет проведено внутреннее совещание с целью рассмотрения вопроса о возможности введения ограничений на поставки сухого молока со всех предприятий Киргизии», — приводит слова Мелано ТАСС.

Она отметила, что объем поставок сухого молока из Киргизии является совсем небольшим, однако не исключен незаконный реэкспорт Киргизией молока из европейских стран, подпадающий под российские ограничения.

Ранее сообщалось, что управление Россельхознадзора по Оренбургской области пресекло незаконный ввоз в РФ партии сухого молока из Киргизии. При осмотре партии выяснилось, что на части груза отсутствует маркировка, а другая часть имеет признаки перемаркировки. Пробы этой партии были направлены в лабораторию Россельхознадзора.

Напомним, ранее Россия приняла решение о введение запрета на поставки молочной продукции из Белоруссии из-за «повторяющегося нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС». Ограничительные меры должны были вступить в силу 26 февраля, однако дата была перенесена на 6 марта.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что Минск предпримет ответные меры на действия Москвы. По его мнению, запрет обусловлен тем, что на российском рынке образовались излишки из-за импорта сухого молока из Новой Зеландии.