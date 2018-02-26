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Россельхознадзор перенес введение запрета на поставки молока из Белоруссии

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Введение запрета на поставки молочной продукции из Белоруссии в Россию перенесено на 18:00 6 марта. Об этом сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

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«Новая дата введения ограничений — 18:00 6 марта 2018 года», — приводит ТАСС слова Мелано.

Запрет на ввоз из Белоруссии в Россию молока, сыворотки, сливок и другой молочной продукции должен был вступить в силу в понедельник, 26 февраля.

Причина введения ограничительных мер — «повторяющиеся нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ».

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич заявил, что Минск был удивлен решением Москвы. Он также выразил надежду, что ситуацию удастся разрешить путем переговоров.

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