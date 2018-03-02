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Дворкович не исключил переноса запрета на поставки из Белоруссии

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Сроки вступления в силу ограничений на поставки белорусской молочной продукции могут быть перенесены на более позднюю дату, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Могут быть», — приводит ТАСС ответ вице-премьера на соответствующий вопрос.

Напомним, запрет на ввоз из Белоруссии в Россию молока, сыворотки, сливок и другой молочной продукции должен был вступить в силу 26 февраля. Причина — «повторяющиеся нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ».

Позже отсчетная точка запрета перенесена на 18:00 6 марта.

Как писал портал iz.ru, в Кремле надеются, что ситуацию удастся разрешить с помощью союзнических отношений между странами. Тем временем Минск пообещал ответные меры после ограничения поставок.

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