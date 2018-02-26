Переговоры по вопросу поставок молока из Белоруссии пройдут в Москве

Переговоры по урегулированию вопроса поставок молока и сливок из Белоруссии пройдут в понедельник в Москве, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

«Возглавляет делегацию вице-премьер Михаил Русый», — уточнили агентству «Интерфакс» в белорусском ведомстве.

Как ранее сообщал портал iz.ru, запрет на ввоз из Белоруссии в Россию молока, сыворотки, сливок и другой молочной продукции вступил в силу с 26 февраля. В Россельхознадзоре уточнили, что решение было принято «в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ».