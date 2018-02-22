Белоруссия прокомментировала запрет Россельхознадзора на ввоз молочки в РФ

Белоруссия удивлена запретом Россельхознадзора на ввоз в РФ молока и некоторых видов молочной продукции из республики с 26 февраля. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич.

По его словам, в настоящий момент Минск пытается прояснить эту ситуацию.

«Только что прочитали (о решении Россельхознадзора. – iz.ru). Сейчас выясняем, что побудило (российскую сторону – iz.ru.) к такому решению», — цитирует замминистра «РИА Новости».

Также Маринич сообщил о готовности Белоруссии провести консультации с российской стороной по данному вопросу в любое время.

Ранее в четверг Россельхознадзор объявил о запрете с 26 февраля поставок в Россию из Белоруссии молока, пастеризованных, стерилизованных, концентрированных, сухих, консервированных и сгущенных сливок, концентрированной и сухой сыворотки и концентрата сывороточного и молочного белка.

9 февраля портал iz.ru сообщил, что Россельхознадзор ввел ограничение на поставки продукции ряда белорусских предприятий и усилил лабораторный контроль за белорусской продукцией. Причина — нарушение норм ЕАЭС.