Россельхознадзор ограничил поставки ряда продуктов из Белоруссии

Ограничение на поставки продукции ряда белорусских предприятий вводит Россельхознадзор. Одновременно ведомство усиливает лабораторный контроль и приостанавливает сертификацию в отношении ряда белорусской продукции.

Причина — нарушение норм ЕАЭС, сообщает российское ведомство в пятницу, 9 февраля.

Ограничения на поставки введены на продукцию ООО ИП «Инко-Фуд», усиленный контроль вводится в отношении ОАО «Октябрьский завод СОМ», ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (филиал Клецкий), ОАО «Борисовский мясокомбинат 1», ОАО «Калинковичский мясокомбинат», ОАО «Милкавита», ОАО «Молоко», ЗАО «Партнер и К» и ООО «Старфуд».

С 9 февраля Россельхознадзор приостанавливает сертификацию молочной продукции с ряда филиалов ОАО «Бабушкина крынка».

Ранее в пятницу стало известно, что Россельхознадзор обнаружил под Саратовом африканскую чуму свиней.