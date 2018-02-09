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Россельхознадзор ограничил поставки ряда продуктов из Белоруссии

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Фото: ТАСС/Джавахадзе Зураб
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Ограничение на поставки продукции ряда белорусских предприятий вводит Россельхознадзор. Одновременно ведомство усиливает лабораторный контроль и приостанавливает сертификацию в отношении ряда белорусской продукции.

Причина — нарушение норм ЕАЭС, сообщает российское ведомство в пятницу, 9 февраля.

Ограничения на поставки введены на продукцию ООО ИП «Инко-Фуд», усиленный контроль вводится в отношении ОАО «Октябрьский завод СОМ», ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (филиал Клецкий), ОАО «Борисовский мясокомбинат 1», ОАО «Калинковичский мясокомбинат», ОАО «Милкавита», ОАО «Молоко», ЗАО «Партнер и К» и ООО «Старфуд».

С 9 февраля Россельхознадзор приостанавливает сертификацию молочной продукции с ряда филиалов ОАО «Бабушкина крынка».

Ранее в пятницу стало известно, что Россельхознадзор обнаружил под Саратовом африканскую чуму свиней.

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