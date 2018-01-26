Россельхознадзор заявил о нарушениях на заводе компании «Вимм-Билль-Данн»

Россельхознадзор готовит новые материалы для Следственного комитета по итогам проверки Рубцовского молочного завода (филиал АО «Вимм-Билль-Данн», входит в компанию PepsiCo), где были обнаружены различные нарушения. Об этом в пятницу, 26 января, журналистам сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

«Учитывая то, что американская компания, нарушая российское законодательство, поставила под угрозу жизнь и здоровье российских граждан, служба убеждена в целесообразности возбуждения уголовного дела в отношении виновных лиц, включая руководство компании PepsiCo», — цитирует представителя Россельхознадзора ТАСС.

Проверки показали, что на заводе неоднократно нарушались требования по хранению и перевозке молока. В том числе на переработку принималось молоко с истекшим сроком годности. Причем продукция поступала на предприятие в режиме внутреннего перемещения без прохождения контроля при приемке.

Также были выявлены и другие нарушения, отметили в ведомстве.

В декабре 2017 года сообщалось, что Россельхознадзор может подать иски к Danone о защите деловой репутации и за распространение недостоверной информации о некачественном исследовании молочной продукции.