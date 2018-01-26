Прямой эфир

Россельхознадзор заявил о нарушениях на заводе компании «Вимм-Билль-Данн»

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россельхознадзор готовит новые материалы для Следственного комитета по итогам проверки Рубцовского молочного завода (филиал АО «Вимм-Билль-Данн», входит в компанию PepsiCo), где были обнаружены различные нарушения. Об этом в пятницу, 26 января, журналистам сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

«Учитывая то, что американская компания, нарушая российское законодательство, поставила под угрозу жизнь и здоровье российских граждан, служба убеждена в целесообразности возбуждения уголовного дела в отношении виновных лиц, включая руководство компании PepsiCo», — цитирует представителя Россельхознадзора ТАСС.

Проверки показали, что на заводе неоднократно нарушались требования по хранению и перевозке молока. В том числе на переработку принималось молоко с истекшим сроком годности. Причем продукция поступала на предприятие в режиме внутреннего перемещения без прохождения контроля при приемке.

Также были выявлены и другие нарушения, отметили в ведомстве.

В декабре 2017 года сообщалось, что Россельхознадзор может подать иски к Danone о защите деловой репутации и за распространение недостоверной информации о некачественном исследовании молочной продукции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россельхознадзор разрешил белорусской «Белрыбе» поставки в РФ
Россельхознадзор зафиксировал рост ввоза некондиционных продуктов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017