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Россельхознадзор зафиксировал рост ввоза некондиционных продуктов

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Россельхознадзор зафиксировал рост числа нарушений при импорте зарубежной продукции. Больше всего нареканий вызвали рыба и мясо, рассказал «Известиям» представитель ведомства.

Так, в 2017 году Россельхознадзор выявил 799 случаев ввоза некондиционного товара общим весом  212,3 тыс. т, что на 19% больше, чем годом ранее. 

Самые распространенные нарушения — это поставка продукции с ненадлежащими микробиологическими показателями, в частности, с кишечной палочкой. В Россельхознадзоре данную ситуацию объяснили ослаблением контроля в странах-поставщиках.

Наибольшее количество небезопасной продукции поставляют Бразилия, Китай, Индия, Марокко, Дания и Белорусия.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тысячи тонн нарушений

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