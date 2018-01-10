Тысячи тонн нарушений

В Россию в 2017 году не допустили 212,3 тыс. т. некачественных импортных товаров. Об этом рассказали «Известиям» в Россельхознадзоре. Там зафиксировали рост числа нарушений при ввозе зарубежной продукции. Больше всего претензий возникло к рыбе и мясу. Причиной в ведомстве считают ослабление ветеринарного и фитосанитарного контроля в странах-поставщиках.

Россельхознадзор в 2017 году выявил 799 нарушений требований к качеству продукции, поступающей из других стран. Общий вес некачественных товаров составил 212,3 тыс. т. Годом ранее попыток поставить в нашу страну некондиционного товара было почти на 19% меньше. Об этом рассказал «Известиям» представитель ведомства. Чаще всего претензии возникали к рыбе и морепродуктам (24,3%), на втором месте — мясо и мясопродукты (21,7%).

Самыми распространенными нарушениями в Россельхознадзоре назвали поставку продукции с ненадлежащими микробиологическими показателями (в частности, наличие кишечной палочки). Кроме того, недобросовестные импортеры пытаются ввезти молоко и мясо без ветеринарных документов. Иногда продукты имеют сертификаты без степеней защиты от возможной подделки. В Россельхознадзоре говорят, что увеличение зарегистрированных нарушений никак не связано с усилением работы службы на таможне.

— Просто импортеры стали больше нарушать. А почему так происходит — это вопрос к нашим иностранным коллегам, которые ослабили контроль за своей продукцией, — рассказала пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

Страны, поставляющие наибольшее количество небезопасной продукции, — Бразилия, Китай, Индия, Марокко, Гренландия (Дания) и Белорусия.

Все продукты, поступающие на территорию нашей страны, на границе обязательно проходят проверку на соответствие требованиям ЕАЭС и России. Некачественный импорт Россельхознадзор возвращает обратно производителям. В отношении предприятия-поставщика принимаются меры. В частности, вводится режим усиленного лабораторного контроля или временные ограничения поставок в случае повторного нарушения.

У Россельхознадзора есть данные только о безопасности импортной продукции. Дополнительный контроль и за зарубежными, и за отечественными товарами проводит Роспотребнадзор. Там «Известиям» рассказали, что некоторые виды поставляемых из других стран продуктов по качеству уступают отечественным.

— Среди более чем 500 т плодоовощной продукции, снятой нами с реализации, 80% приходится на импорт. Зарубежные производители в два раза чаще не соблюдают требования по допустимому содержанию нитратов, — сообщили в Роспотребнадзоре.

По словам пресс-секретаря ведомства Анны Брычевой, и в Роспотребнадзоре регистрируют немало нарушений в импортной рыбной продукции. Около 60% зарубежных предприятий превышают допустимое количество ледяной глазури (разрешенное содержание льда — 5% от массы). В то время как российских производителей, не исполняющих это требование, только 20%.

В Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка говорят, что часто продукция становится некондиционной в процессе перемещения по стране.

— Если, например, нужно доставить продукт из одного региона в другой или из-за рубежа, нужно соблюдать особые требования по хранению. Но во время перевозки иногда это бывает очень трудно сделать. Поэтому товар часто портится, — объясняет вице-президент ассоциации Александр Фомин.

По его словам, добросовестные производители стремятся не нарушать требований безопасности, чтобы не испортить репутацию. Это касается и зарубежных компаний, и отечественных.