Россельхознадзор пресек ввоз турецких овощей под видом белорусских

Россельхознадзор задержал семь грузовиков, перевозивших плодоовощную продукцию, запрещенную ко ввозу в Россию. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

При проверке установили, что в пяти машинах на упаковке с помидорами, кабачками, перцем и томатами черри имелась имелась маркировка турецких предприятий, продукция которых не разрешена на территории страны.

В двух других — помидоры и гранаты также со знаком турецких фабрик, рядом с которым соседствовала маркировка белорусского производителя «Бродок».

По имеющейся в Россельхознадзоре информации, «Бродок» томаты, а тем более гранаты, не выращивает. Как указывает ведомство, это не единичный случай.

Теперь с 29 декабря ввоз продукции с предприятия «Бродок» запрещен, а к задержанным овощам и фруктам применят меры в соответствии с законодательством РФ.

30 декабря Россельхознадзор снимет ограничение на поставку чая из Шри-Ланки, которое было введено 18 декабря из-за обнаружения жуков в партии чая.