Россельхознадзор пошел на мировую с егерем из Челябинской области. Ранее Ихтиандра Шарипова оштрафовали на 2,5 млн рублей. По данным местных СМИ, в 2015-м мужчина самовольно построил дорогу к охотугодьям. Теперь, помимо выплаты штрафа, егерь обязан провести рекультивацию земель. В Россельхознадзоре заявили, что помогут Шарипову восстановить участок. А вот выплачивать солидную сумму, нарушитель, судя по всему, не намерен. Апелляционную жалобу егеря облсуд рассмотрит 16 января 2018 года.