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Россельхознадзор запретил ввоз животных и птиц из Швейцарии

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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Alexander Schnurer
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Решением Россельхознадзора в Россию запрещен ввоз животных и птиц из Швейцарии, запрет касается и продукции животноводства. Причиной в российском ведомстве называют вспышки опасных болезней, в силу запрет вступил 22 декабря.

Из-за болезни Ньюкасла в Россию запрещен ввоз живой птицы, яиц, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку. Запрещен также и ввоз кормов и добавок для птиц. Ввоз в РФ, в частности, крупного и мелкого рогатого скота, баранов, верблюдов, диких и цирковых животных запрещен из-за вспышки болезни Блутанга (синего языка), сообщает РБК.

В декабре стало известно, что Россельхознадзор готовит иски к Danone за клевету и о защите репутации.

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