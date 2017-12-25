Россельхознадзор снимет ограничения на импорт ланкийского чая

Временное ограничение на поставку растительной продукции из Шри-Ланки с 30 декабря снимет Россельхознадзор. В числе прочего будет отменен запрет на импорт чая. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Данкверт.

По его словам, Росельхознадзор будет «осуществлять усиленный лабораторный контроль всех поступающих партий растительной продукции из Шри-Ланки», сообщает ТАСС.

Ограничение было введено Россельхознадзором с 18 декабря, тогда в партии чая были обнаружены жуки.

Портал iz.ru сообщил, что ранее Россельхознадзор выявил антибиотики в молоке марки «Простоквашино» волгоградского завода Danone.