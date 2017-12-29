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Россельхознадзор проинспектировал турецких производителей томатов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россельхознадзор завершил инспекцию производителей томатов в Турции, ведомство изучает полученные данные. Очередная инспекция находилась в Турции с 24 по 29 декабря, сообщает Россельхознадзор в пятницу, 29 декабря.

Ведомство отмечает, что инспектировались предприятия в разных регионах Турции. «На сегодняшний момент полученная информация находится на рассмотрении», — отмечается в сообщении.

Жесткое ограничение на импорт томатов из Турции Россия отменила с 1 ноября.

Ранее в пятницу сообщалось, что Россельхознадзор задержал семь грузовиков, перевозивших плодоовощную продукцию, запрещенную ко ввозу в Россию. В пяти машинах на упаковке с помидорами, кабачками, перцем и томатами черри имелась маркировка турецких предприятий, продукция которых не разрешена на территории РФ. В двух других — помидоры и гранаты также со знаком турецких фабрик, рядом с которым соседствовала маркировка белорусского производителя «Бродок». 

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