Россельхознадзор разрешил белорусской «Белрыбе» поставки в РФ

Россельхознадзор отменил введенный в ноябре запрет на поставки рыбы и морепродуктов белорусской «Белрыбы», сообщает ведомство.

«С 13 января 2018 года отменяются временные ограничения на поставки продукции, произведенной предприятием ОАО «Белрыба», в Российскую Федерацию при условии отбора проб в режиме усиленного лабораторного контроля», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Россельхознадзор отметил, что контролю, в частности, должно быть подвергнуто содержание в рыбе поваренной соли.

Напомним, Россельхознадзор 14 ноября 2017 года ввел запрет на поставки «Белрыбы» в РФ из-за незаконного ввоза под видом белорусской продукции рыбы из Норвегии, Финляндии и Великобритании.

В октябре стало известно, что Россельхознадзор планирует ограничить поставки на территорию России всей говядины из Минской области после запрета на ввоз 16,5 т продукта с одного из белорусских предприятий.