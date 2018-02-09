Африканская чума свиней вновь обнаружена под Саратовом

Сотрудники Россельхознадзора снова зафиксировали африканскую чуму свиней (АЧС) под Саратовом. Вирус обнаружен в тушах свиней, вывезенных на свалку в рабочем поселке Дергачи.

Ведомство проводят комплекс необходимых мероприятий, сообщает Россельхознадзор. 31 января очаг АЧС обнаружили по итогам обследования биоматериала от павших свиней, обнаруженных вблизи села Малый Перелаз.

В середине января вирус чумы свиней обнаружили в одном из хозяйств Приморского края.