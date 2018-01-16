Вирус АЧС обнаружен в одном из хозяйств Приморского края

В Приморском крае опять зарегистрирована вспышка вируса чумы свиней. На этот раз больных животных обнаружили в Михайловском районе. Результаты экспертизы подтвердили серьезность ситуации, которая сложилась в регионе в последнее время, пишет vostokmedia.ru.

В ноябре и декабре больных чумой кабанов находили в Михайловском и Шкотовском районах, а также под Уссурийском. Тогда от эпидемии погибли семь животных. Как отмечают в приморском управлении Россельхознадзора, животноводческие хозяйства могут понести значительный ущерб. Смертность животных может достигать 80–100%.