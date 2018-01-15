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Карантин по АЧС отменен в Ростовской области

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Власти Ростовской области сняли ограничения, введенные из-за африканской чумы свиней в Морозовском и Зерноградском районах. Ранее ситуацию с АЧС в регионе под особый контроль взяло МЧС, а правительство выступило с предложением создавать свиноводческие хозяйства вдали от населенных пунктов.

В Зерноградском районе карантин вводили на двух участках указами от 28 ноября и 5 декабря 2017 года, в Морозовском — на личном подсобном хозяйстве в поселке Комсомольский 1 декабря. Об этом сообщает RostovGazeta.

Африканская чума свиней — вирусная болезнь. Впервые она была зарегистрирована в 1903 году в Южной Африке. Ранее сообщалось, что власти Саратовской области намерены отстреливать диких кабанов, зараженных АЧС. До 15 января 2018 года в регионе планировалось отстрелить 308 кабанов без разделения по полу, из них 225 кабанов должны быть в возрасте до одного года, еще 83 — взрослые особи. 

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