Россельхознадзор разрешил Канаде и США поставлять в РФ птицу и яйца

Росельхознадзор отменил ограничения на поставку в Россию живой птицы, мяса птиц и инкубационного яйца из США и Канады, которые были введены из-за птичьего гриппа. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте ведомства.

Однако запрет, действующий на поставки этой продукции в рамках ответных мер России, веденный на уровне правительства, продолжает действовать. Также стало известно, что отменяются ограничения на транзит по территории России живой птицы из Канады, а также живой птицы, продукции птицеводства и яиц из США, пишет «Газета.ру».

Ведомство ввело ограничения на птицеводческую продукцию из Канады в 2014 году в связи со вспышкой на территории этой страны птичьего гриппа. Аналогичный запрет в отношении птицеводческой продукции со всей территории США начал действовать в 2015 году.

Портал iz.ru писал о том, что Россельхознадзор 30 декабря прошлого года снял временное ограничение на поставку растительной продукции из Шри-Ланки. Запрет был введен 18 декабря после обнаружения в партии чая жуков.