США одобрили поставку Финляндии корабельных пусковых установок на $70 млн

Госдепартамент США одобрил поставку Финляндии корабельных установок вертикального пуска Mk 41 для управляемых ракет. Сумма контракта может составить $70 млн. Об этом сообщило управление военного сотрудничества минобороны США.

«Правительство Финляндии запросило возможную продажу четырех установок вертикального пуска Mk 41 Baseline VII. Также включены запчасти, погрузочно-разгрузочное оборудование, контрольно-испытательная аппаратура, услуги правительства США и подрядчика по предоставлению помощи в инженерных работах», –– приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что подрядчиком выступит американская компания Lockheed Martin.

В Финляндию планируется отправка 12 специалистов из США и около пяти сотрудников компании.

Власти Финляндии планируют разместить установки на корветах ВМС страны.

6 февраля портал iz.ru сообщал, что Хильсинки намерены закупить у США противовоздушные и противокорабельные ракеты на сумму в $735 млн.

Госдепартамент также дал свое одобрение. Финляндия приобретет у США 120 противокорабельных крылатых ракет Harpoon («Гарпун») на $622 млн, 68 управляемых ракет класса «корабль-воздух» RIM-7 Sea Sparrow на $112,7 млн.