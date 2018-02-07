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Россия в 2017 году поставила вооружений на сумму около $15 млрд

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Российские оборонные предприятия, по предварительным данным, в 2017 году поставили вооружений на сумму около $15 млрд.

Информацию об этом распространил помощник президента РФ по вопросам Военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в среду, 7 февраля.

«Предварительно план поставок на 2017 год был выполнен и составил примерно $15 млрд, вероятно, даже чуть больше», — цитирует его «РИА Новости».

Кожин добавил, что общий портфель контрактов составляет $45 млрд и в прошлом году было заключено соглашений на поставку вооружения на сумму в $16 млрд.

25 января портал iz.ru сообщил, что Катар заинтересовался покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Четыре дивизиона С-400 уже купила Турция. Сделка обошлась натовской стране в $2,5 млрд, причем 55% будет оплачено в кредит.

Российскими системами ПВО также заинтересовались государства Ближнего Востока и Азии, переговоры уже ведутся.

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