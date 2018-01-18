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СМИ сообщили о начале поставок Россией ЗРК С-400 «Триумф» в Китай

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Фото: Global Look Press
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Россия начала поставки КНР зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» по контракту 2014 года. Заказчику уже отправлен первый полковой комплект, сообщил в четверг источник в системе военно-технического сотрудничества России.

«Реализация контракта началась, первый полковой комплект отправлен в Китай», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

В состав комплекта входят, по информации источника, радиолокационная станция, командный пункт, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части, инструменты, принадлежности и другие элементы системы.

Контракт, подписанный с КНР, не предусматривает ни передачу технологий, ни лицензионного производства этих систем, подчеркнул он.

По словам собеседника агентства, в 2017 году Россия провела обучение группы китайских военнослужащих эксплуатации зенитных ракетных комплексов С-400.

Китай стал первым зарубежным заказчиком систем ПВО С-400 «Триумф», напоминает BFM.RU.

Турция стала вторым иностранным покупателем системы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в июле 2017 года о подписании «определенных документов» в рамках соглашения о покупке российских комплексов С-400. Факт заключения контракта подтвердила и российская сторона.

Отметим, Турция стала первой страной – членом НАТО, которая приобрела ЗРК С-400 «Триумф».

Соглашения на поставку системы заключены также с Индией и Саудовской Аравией. Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил в декабре прошлого года о продолжающихся предконтрактных переговорах между Москвой и Эр-Риядом.

В настоящее время ЗРК С-400 «Триумф» стоит на вооружении только в Российской Федерации. В минувшую субботу ПВО Крыма усилили вторым дивизионом С-400 «Триумф». ЗРС уже заступила на боевое дежурство.

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