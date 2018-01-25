Катар заинтересовался покупкой российских С-400

Доха заинтересована в покупке российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщил посол Катара в Москве Фахад Мохамед Аль-Аттыйя.

«Ответ на этот вопрос — да. Переговоры по этому поводу находятся на продвинутой стадии», — приводит его слова ТАСС.

По словам посла, также ведется обсуждение приобретения техники для сухопутных войск.

Дипломат добавил, что «очень скоро в России появится военный атташе Катара, а военный атташе России — в Дохе».

Четыре дивизиона С-400 уже купила Турция. Сделка обошлась натовской стране в $2,5 млрд, причем 55% будет оплачено в кредит.

Российкими ПВО также заинтересовались государства Ближнего Востока и Азии, переговоры уже ведутся.