Прямой эфир

Катар заинтересовался покупкой российских С-400

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доха заинтересована в покупке российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщил посол Катара в Москве Фахад Мохамед Аль-Аттыйя.

«Ответ на этот вопрос — да. Переговоры по этому поводу находятся на продвинутой стадии», — приводит его слова ТАСС.

По словам посла, также ведется обсуждение приобретения техники для сухопутных войск.

Дипломат добавил, что «очень скоро в России появится военный атташе Катара, а военный атташе России — в Дохе».

Четыре дивизиона С-400 уже купила Турция. Сделка обошлась натовской стране в $2,5 млрд, причем 55% будет оплачено в кредит.

Российкими ПВО также заинтересовались государства Ближнего Востока и Азии, переговоры уже ведутся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Крыму
СМИ сообщили о начале поставок Россией ЗРК С-400 «Триумф» в Китай

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017