Шойгу рассказал о переговорах по продаже С-400 на Ближний Восток и в ЮВА
Россия ведет переговоры о возможности продажи зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 ряду государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Ранее комплексы С-400 у России приобрела Турция.
По словам министра, «заинтересованность в приобретении С-400 уже выразили и другие страны, в частности Ближневосточного региона и Юго-Восточной Азии».
«Сейчас ведется соответствующая переговорная работа», — цитирует Шойгу «РИА Новости».
В конце декабря генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Турция покупает у России четыре дивизиона зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 на $2,5 млрд, причем 55% будет оплачено в кредит.