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Шойгу рассказал о переговорах по продаже С-400 на Ближний Восток и в ЮВА

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Россия ведет переговоры о возможности продажи зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 ряду государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее комплексы С-400 у России приобрела Турция.

По словам министра, «заинтересованность в приобретении С-400 уже выразили и другие страны, в частности Ближневосточного региона и Юго-Восточной Азии».

«Сейчас ведется соответствующая переговорная работа», — цитирует Шойгу «РИА Новости».

В конце декабря генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Турция покупает у России четыре дивизиона зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 на $2,5 млрд, причем 55% будет оплачено в кредит.

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