Прямой эфир

Финляндия закупит у США противокорабельные и противовоздушные ракеты

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Ford Williams
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Финляндии намерены закупить у США противовоздушные и противокорабельные ракеты общей суммой на $735 млн. Об этом сообщило управление Пентагона по международному сотрудничеству.

В минобороны США также отметили, что Госдепартамент не возражает против поставок такого вида вооружения Финляндии.

Хельсинки приобретет у США 120 противокорабельных крылатых ракет Harpoon («Гарпун») на $622 млн, 68 управляемых ракет класса «корабль-воздух» RIM-7 Sea Sparrow на $112,7 млн.

«Финляндия планирует разместить ракеты Harpoon на своих кораблях и на береговых батареях. Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность партнера», –– приводит ТАСС сообщение Пентагона.

При этом, по заявлениям ведомства, продажа ракет «не приведет к изменениям военного баланса в регионе».

В конце января стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен увеличить военные расходы Штатов на 13% по сравнению с 2017 годом. Расходы будут увеличены до $716 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США применят ядерное оружие только для защиты себя и союзников
ФРГ уличила КНДР в покупке запчастей для ракет через посольство в Берлине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017