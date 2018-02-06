Финляндия закупит у США противокорабельные и противовоздушные ракеты

Власти Финляндии намерены закупить у США противовоздушные и противокорабельные ракеты общей суммой на $735 млн. Об этом сообщило управление Пентагона по международному сотрудничеству.

В минобороны США также отметили, что Госдепартамент не возражает против поставок такого вида вооружения Финляндии.

Хельсинки приобретет у США 120 противокорабельных крылатых ракет Harpoon («Гарпун») на $622 млн, 68 управляемых ракет класса «корабль-воздух» RIM-7 Sea Sparrow на $112,7 млн.

«Финляндия планирует разместить ракеты Harpoon на своих кораблях и на береговых батареях. Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность партнера», –– приводит ТАСС сообщение Пентагона.

При этом, по заявлениям ведомства, продажа ракет «не приведет к изменениям военного баланса в регионе».

В конце января стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен увеличить военные расходы Штатов на 13% по сравнению с 2017 годом. Расходы будут увеличены до $716 млн.