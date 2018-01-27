СМИ заявили о планах Трампа увеличить военные расходы США на 13%

Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к конгрессу с предложением увеличить военный бюджет США на 2019 год до $716 млн, сообщает The Washington Post.

В результате оборонный бюджет будет увеличен на 13% по сравнению с 2017 годом. Бюджет страны на 2018 год еще окончательно не утвержден, поэтому расходы Пентагона пока эквивалентны прошлогодней планке в $634 млн.

Оборонный бюджет планируется потратить на поддержание ядерного арсенала страны, а также на военные конфликты в других странах, уточняют журналисты. Они подчеркивают, что данное решение американского лидера означает поддержку министра обороны Джеймса Мэттиса, в планах которого переоборудовать армию, чтобы сдерживать Китай и Россию.

Ранее в январе сообщалось, что более половины граждан США (52%) опасаются, что американский президент Дональд Трамп может неправомерно использовать ядерное оружие и нанести удар по какой-нибудь стране.