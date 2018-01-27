Прямой эфир

Юристы Трампа пытаются отсрочить его беседу со спецпрокурором Мюллером

0
Фото: TASS/AP/Andrew Harnik
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Юристы президента США Дональда Трампа пытаются отсрочить или вовсе избежать возможной дачи показаний главой государства спецпрокурору Роберту Мюллеру по вменяемому РФ вмешательству в американские выборы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, если Мюллер официально потребует встречи с Трампом, его юристы могут обратиться в суд, сославшись на решение американской юстиции 1997 года. Отмечается, что тогда суд, рассматривавший дело занимавшего в то время пост министра сельского хозяйства США Майкла Эспи, не предоставил следствию имевшиеся в распоряжении Белого дома документы о чиновнике.

Суд тогда постановил, что президент, его ближайшие помощники и министры могут не раскрывать информацию, касающуюся их действий или принятых ими решений. Отмечается, что юристы Трампа могут использовать это судебное решение в свою пользу в вопросе с Мюллером. Сообщается, что американский лидер может также воспользоваться пятой поправкой к Конституции США, позволяющей не свидетельствовать против себя, пишет ТАСС.

Портал iz.ru писал о заявлении Трампа о том, что он готов дать спецпрокурору показания под присягой. Американский лидер утверждал, что «с нетерпением ожидает» проведения беседы с Мюллером.

В пятницу, 26 января, стало известно о том, что Мюллер встретился с сотрудниками Facebook по «делу РФ». Сообщалось, что спецпрокурор допросил как минимум одного сотрудника компании. Руководство соцсети подозревают в сотрудничестве с фирмой, занимающейся онлайн-рекламой для президентской кампании Трампа.

В США с 2016 года ведется расследование нескольких дел по вменяемому России вмешательству в американские выборы. Белый дом и Кремль неоднократно опровергали предполагаемые связи Трампа с Москвой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп летом 2017 года пытался уволить спецпрокурора Мюллера
Шеф ЦРУ не видел доказательств сговора между окружением Трампа и Россией
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017