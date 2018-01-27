Юристы Трампа пытаются отсрочить его беседу со спецпрокурором Мюллером

Юристы президента США Дональда Трампа пытаются отсрочить или вовсе избежать возможной дачи показаний главой государства спецпрокурору Роберту Мюллеру по вменяемому РФ вмешательству в американские выборы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, если Мюллер официально потребует встречи с Трампом, его юристы могут обратиться в суд, сославшись на решение американской юстиции 1997 года. Отмечается, что тогда суд, рассматривавший дело занимавшего в то время пост министра сельского хозяйства США Майкла Эспи, не предоставил следствию имевшиеся в распоряжении Белого дома документы о чиновнике.

Суд тогда постановил, что президент, его ближайшие помощники и министры могут не раскрывать информацию, касающуюся их действий или принятых ими решений. Отмечается, что юристы Трампа могут использовать это судебное решение в свою пользу в вопросе с Мюллером. Сообщается, что американский лидер может также воспользоваться пятой поправкой к Конституции США, позволяющей не свидетельствовать против себя, пишет ТАСС.

Портал iz.ru писал о заявлении Трампа о том, что он готов дать спецпрокурору показания под присягой. Американский лидер утверждал, что «с нетерпением ожидает» проведения беседы с Мюллером.

В пятницу, 26 января, стало известно о том, что Мюллер встретился с сотрудниками Facebook по «делу РФ». Сообщалось, что спецпрокурор допросил как минимум одного сотрудника компании. Руководство соцсети подозревают в сотрудничестве с фирмой, занимающейся онлайн-рекламой для президентской кампании Трампа.

В США с 2016 года ведется расследование нескольких дел по вменяемому России вмешательству в американские выборы. Белый дом и Кремль неоднократно опровергали предполагаемые связи Трампа с Москвой.