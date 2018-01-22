Шеф ЦРУ не видел доказательств сговора между окружением Трампа и Россией

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео не видел доказательств сговора между окружением кандидата в президенты США Дональда Трампа и Россией.

Об этом он заявил в понедельник, 22 января.

«Не только ЦРУ, но и вся нынешняя администрация, правительство [США в целом] активно добиваются, предпринимают все усилия для того, чтобы предотвратить это [возможное вмешательство] в 2018, 2020, 2030 годах, а также в дальнейшем», — цитирует его ТАСС.

Расследование приписываемого России вмешательства в ход выборов в США проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса.

18 января портал iz.ru сообщил, что Трампу «не терпится» побеседовать со спецпрокурором по делу РФ Робертом Мюллером.

Как отмечают западные СМИ со ссылкой на адвоката президента США Тая Кобба, который представляет интересы американского лидера, Трамп хочет окончательно закрыть тему расследования.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».