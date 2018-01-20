Мюллер продолжит расследование по «делу РФ», несмотря на закрытие ведомств

Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера продолжит вести расследование о приписываемом России вмешательстве в выборы в США в 2016 году, несмотря на закрытие федеральных ведомств в ночь на субботу. Причина этого — в окончании финансирования из-за провала законопроекта.

Как сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя команды Мюллера, сотрудники офиса спецпрокурора не попадают под действие шатдауна и продолжат работу даже в случае прекращения бюджетного финансирования.

Ранее портал iz.ru сообщал, что глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис заявил, что Пентагон «продолжит защищать США», несмотря на прекращение финансирования правительства.