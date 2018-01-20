Республиканцы не смогли отстоять временное финансирование кабмина США

Представители Республиканской партии США не смогли отстоять в сенате резолюцию о продлении финансирования правительственных учреждений до 16 февраля.

В ходе голосования в верхней палате американского парламента большинство сенаторов поддержало прекращение дебатов по этому вопросу.

Дело в том, что еще в октябре 2017 года в Соединенных Штатах Америки начался новый финансовый год, однако с тех пор конгресс так и не смог утвердить бюджет страны.

Ровно в полночь 20 января истекает срок действия предыдущей резолюции о временном финансировании правительства, что ставит под угрозу закрытия федеральные министерства и ведомства.

Для того чтобы новый документ приняли, его должны были поддержать как минимум 60 сенаторов, но даже республиканское большинство в 51 голос и поддержка их сторонников не позволили защитить проект резолюции, передает ТАСС.

Согласно соцопросам, большинство американцев будет винить в прекращении работы правительства главу государства и республиканцев.

Как сообщал портал iz.ru, президент Дональд Трамп ранее обсудил с командованием Вооруженных сил США действия Пентагона и армии при возможной приостановке работы кабмина.