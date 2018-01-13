Рябков назвал злобным доклад сенаторов конгресса о вмешательстве РФ в дела США

Доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в дела США перенасыщен злобой и показывает уровень антироссийского дискурса в Вашингтоне.

Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в субботу, 13 января.

«Недавно появился двухсотстраничный опус демократов, где страница за страницей идут антироссийские лозунги, штампы, клише. Все это перенасыщено злобой и ядом», — цитирует его ТАСС.

Рябков добавил, что Москва сделает свои выводы.

200-страничный доклад Демократической партии США о российском влиянии содержит данные о вмешательстве Москвы в дела как минимум 19 стран Европы и США и был представлен конгрессу 10 января.

В нем говорится, что Россия якобы «ведет неумолимое наступление для подрыва демократии и власти закона в Европе и Соединенных Штатах».

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы в стране, проходившие в 2016 году. Кроме того, в последнее время появляется все больше сообщений о якобы имеющем место вмешательстве РФ в политические процессы в других странах. Россия подобные заявления опровергает, отмечая их абсурдность и бездоказательность.