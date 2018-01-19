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Трамп обсудил с Пентагоном возможную приостановку работы правительства

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп обсудил с командованием Вооруженных сил (ВС) США действия Пентагона и армии при возможной приостановке работы правительства страны. Во встрече участвовали глава Пентагона Джеймс Мэттис и члены комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США.

Работа федерального правительства США может быть парализована, поскольку конгресс до сих пор не утвердил годовой бюджет страны на 2018 год.  

Глава Белого дома заверил генералов, что продолжит отстаивать «увеличенное и прогнозируемое финансирование» Пентагона «для обеспечения мира посредством силы», сообщила пресс-служба администрации США.

Трамп пообещал военным финансирование, которое позволит численно увеличить ВС и модернизировать вооружение и технику. При этом он подчеркнул, что в создавшейся ситуации основная ответственность ложится на парламент, который «должен быстро одобрить бюджет, чтобы США были защищены», сообщает ТАСС.

Напомним, что ежегодный военный бюджет США составляет около $700 млрд. 

Как писал портал iz.ru, в предварительной версии новой ядерной доктрины США говорится о двукратном увеличении расходов на арсенал ядерного сдерживания в ближайшее десятилетие.

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