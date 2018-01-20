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Федеральные учреждения США закрылись из-за отсутствия финансирования

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Федеральные учреждения США прекратили работу из-за недостатка финансирования после того, как демократы в сенате не поддержали законопроект о временном финансировании кабмина.

Сенат уже начал переговоры по новому законопроекту. В Белом доме уже неоднократно критиковали политику демократов. В США правительство не имеет возможности полноценно работать без финансирования, которое утверждается голосованием демократов и республиканцев в сенате, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее подготовленный республиканцами законопроект о финансировании правительства не набрал необходимых 60 голосов в сенате. Документ был поддержан только республиканцами, располагающими там всего 51 голосом. Демократы потребовали включить в законопроект иммиграционное финансирование, против которого выступили республиканцы.

В Белом доме заявили, что демократы, вероятно, «доведены до отчаяния», но не смогут остановить рост экономики президента США Дональда Трампа.

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