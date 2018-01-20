Пентагон заявил о намерении «продолжать защищать» США

Глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис заявил, что Пентагон «продолжит защищать США», несмотря на прекращение финансирования правительства.

«Корабли и подводные лодки останутся в море, наши самолеты продолжат летать, наши военнослужащие продолжат преследовать террористов на Ближнем Востоке, в Африке и в Южной Азии», — отметил министр обороны США в уведомлении, которое распространила пресс-служба Пентагона.

Однако помимо этого Мэттис признал, что «подготовка резервистов может быть сокращена».

Ранее сообщалось, что демократы и республиканцы не договорились о новом документе, в результате чего федеральные ведомства закрылись. На работе остались только те сотрудники, пребывание которых связано с обеспечением критически важных функций.