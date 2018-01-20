Прямой эфир

Пентагон заявил о намерении «продолжать защищать» США

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис заявил, что Пентагон «продолжит защищать США», несмотря на прекращение финансирования правительства. 

 «Корабли и подводные лодки останутся в море, наши самолеты продолжат летать, наши военнослужащие продолжат преследовать террористов на Ближнем Востоке, в Африке и в Южной Азии», — отметил министр обороны США в уведомлении, которое распространила пресс-служба Пентагона.

Однако помимо этого Мэттис признал, что «подготовка резервистов может быть сокращена».

Ранее сообщалось, что демократы и республиканцы не договорились о новом документе, в результате чего федеральные ведомства закрылись. На работе остались только те сотрудники, пребывание которых связано с обеспечением критически важных функций. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп обсудил с Пентагоном возможную приостановку работы правительства
Пентагон опроверг создание новых сил в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017