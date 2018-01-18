Прямой эфир

Пентагон опроверг создание новых сил в Сирии

0
Фото: Global Look Press/Timothy L. Hale
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны США опровергло сообщения о создании «сил безопасности границы» в Сирии.

Как сообщает «Газета.ру», США продолжают тренировать местные силы безопасности в Сирии. При этом отмечается, что это не новая «армия» или «пограничные силы».

«Подготовка предназначена для повышения безопасности беженцев, возвращающихся в разрушенные города. Также важно, чтобы террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) не могла появиться в освобожденных и неконтролируемых районах», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Пентагон заявил, что тяжелые бои против ИГ продолжаются в долине Евфрата. В ведомстве подчеркнули, что террористам пока не удалось отвоевать обратно ни одного района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пентагон опроверг проведение военной операции в сирийском Африне
Пентагон оценил стратегию обеспечения нацбезопасности России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017