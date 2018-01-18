Пентагон опроверг создание новых сил в Сирии

Министерство обороны США опровергло сообщения о создании «сил безопасности границы» в Сирии.

Как сообщает «Газета.ру», США продолжают тренировать местные силы безопасности в Сирии. При этом отмечается, что это не новая «армия» или «пограничные силы».

«Подготовка предназначена для повышения безопасности беженцев, возвращающихся в разрушенные города. Также важно, чтобы террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) не могла появиться в освобожденных и неконтролируемых районах», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Пентагон заявил, что тяжелые бои против ИГ продолжаются в долине Евфрата. В ведомстве подчеркнули, что террористам пока не удалось отвоевать обратно ни одного района.