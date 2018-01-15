Пентагон опроверг проведение военной операции в сирийском Африне

Возглавляемая Вашингтоном международная контртеррористическая коалиция не проводит операции в районе сирийского Африна. Об этом заявил сотрудник пресс-службы Пентагона майор корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Заявление прозвучало после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил инициативу Вашингтона о создании в Сирии «сил безопасности границы» и заявил о готовности ввести войска в Африн.

Гэллоуэй отметил, что США призывают все стороны к деэскалации ситуации в районе сирийско-турецкой границы, передает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, Эрдоган ранее выразил намерение «уничтожить еще до появления» создаваемые США в Сирии «силы безопасности границ».

О старте формирования отрядов «сил безопасности границы» 15 января сообщил представитель пресс-службы возглавляемой США международной коалиции Томас Вил.